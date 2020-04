"Was wertvoller ist als Gold, wird weggeworfen"

Via Facebook ruft eine Mitarbeiterin des AKH Wien auf, Einweg-Masken öfter zu verwenden. Diese seien derzeit wertvoller als Gold.

"Mir kamen heute die Tränen als ich sah, dass vor mir auf der Straße lag, was bei uns im Krankenhaus derzeit kostbarer als Gold ist" - so beginnt Alice Bramböck ihr Posting auf Facebook.Als biomedizinische Analytikerin am Wiener AKH weiß Bramböck, wie sehr derzeit selbst einfache Schutzmasken gebraucht werden. Die Ausgabe von Mundschutz an die Bevölkerung sieht sie als "federführende, vorausschauende Maßnahme", doch leider würde diese oftmals nach dem Einkaufen achtlos weggeworfen. "Auch wenn es Einwegprodukte sind, müssen es keine Wegwerfprodukte sein!", plädiert Bramböck und ruft zu einem umsichtigeren Umgang mit dem Masken auf.Denn: "Die Realität ist, dass selbst dieser minimale Schutz in Krankenhäusern fehlt! Die Masken, die nun in Supermärkten ausgegeben und wieder weggeworfen werden, tragen wir in Krankenhäusern oft tagelang bis zur Materialermüdung! Schutzmasken mit Ventil sind ohnehin fast nicht mehr zu bekommen. Nur für jene mit hoch infektiösen Patienten. Wenn sie Glück haben", schreibt Bramböck.An die Politik richtet sie den Appell den Menschen klar zu machen, dass dieser Mundschutz kostbar ist und länger verwendet werden sollte. "Bitte erklären Sie den Bürgern wie das zu handhaben ist. Und ich bitte Sie aus tiefstem Herzen, Masken vor allem an das medizinische Personal auszuteilen".Denn vor allem jene, die das System erhalten und an vorderster Front stehen, müssten besser versorgt und geschützt werden. "Was passiert wenn uns das nicht gelingt, möchte ich mir gar nicht vorstellen. In Italien sind bereits über 60 Ärzte am Coronavirus verstorben".