Vor 25 ' Crash Lkw gegen Moped: 16-Jähriger schwer verletzt

Notarztheli flog den verletzten 16-Jährigen ins Spital. Bild: Kein Anbieter/privat (Symbol)

Im Ortsgebiet von Kottes (Zwettl) kam es am Montag zu einem schweren Unfall: Ein Mopedfahrer und ein Lkw kollidierten, ein 16-Jähriger wurde schwer verletzt.

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Zwettl lenkte am Montag ein Motorfahrrad auf der Landesstraße 78 im Ortsgebiet von Kottes in Richtung Ottenschlag. Zur selben Zeit fuhr ein 46-Jähriger aus Wr. Neustadt mit einem Lkw samt Anhänger in entgegengesetzter Fahrtrichtung.



In einer dortigen kurvigen Engstelle kam es laut Polizei aus noch unbekannter Ursache zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der 16-Jährige unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn verbracht. Ein mit dem unverletzt gebliebenen 46-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.



(wes)