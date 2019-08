Vor 20 ' Cup-Hit! Rapid empfängt Salzburg in zweiter Runde

In der zweiten Runde des UNIQA ÖFB Cups kommt es zum Schlager Rapid Wien gegen RB Salzburg. Austria Wien bekommt die Chance zur Revanche.

Die Auslosung der zweiten Runde des UNIQA ÖFB Cups 2019/20 hat es in sich. Bereits in der zweiten Runde kommt es zum Schlager Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg. Diese Paarung war in der Vorsaison das Finale – die Mozartstädter siegten mit 2:0. Spieltermine: 24. und 25. September.



Die Wiener Austria muss zu WSG Swarovski Tirol. Chance zur Revanche, zum Liga-Start setzte es eine 1:3-Pleite. Auch beim Duell zwischen St. Pölten und Mattersburg stehen sich zwei Bundesliga-Klubs gegenüber.



Kultig wird die Partie zwischen der Wiener Viktoria und dem LASK, wo Ikone Toni Polster als Trainer um die Sensation gegen den Vizemeister aus der Stahlstadt kämpft. Der GAK empfängt Wacker Innsbruck in einem Duell der Traditionsklubs.



Alle Paarungen im Überblick:



ASCO ATSV Wolfsberg - RZ Pellets WAC



USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen - FC Mohren Dornbirn



ASK Ebreichsdorf - FC Flyeralarm Admira



Union Raiffeisen Gurten Fußball - SV Horn



SC Wiener Viktoria – LASK



FC Marchfeld Mannsdorf/Großenzersdorf - KSV 1919



FC Gleisdorf 09 - FC Juniors OÖ



WSC Hogo Hertha - Cashpoint SCR Altach



GAK 1902 - FC Wacker Innsbruck



spusu SKN St. Pölten - SV Bauwelt Koch Mattersburg



SK Austria Klagenfurt - SK Puntigamer Sturm Graz



SK Vorwärts Steyr - SV Guntamatic Ried



SC Austria Lustenau - FAC Wien



SK Rapid - FC Red Bull Salzburg



WSG Swarovski Tirol - FK Austria Wien



SKU Ertl Glas Amstetten - FC Blau Weiss Linz



(mh)