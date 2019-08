Darum streiten so viele Paare im Urlaub

Laut einer US-Studie schnellt nach dem Urlaub die Scheidungsrate nach oben. Eine Paartherapeutin erklärt, woran das liegt.

Oft kann schon helfen, es anzusprechen – dann werden beide wachsam. Wenn man schon drinsteckt, und merkt, wie der Ärger in einem hochkocht, hilft ein Time-out: Jeder macht sein Ding, lenkt sich ab, versucht runterzukommen. Ein Konflikt löst ja eine Stressreaktion im Körper aus – es braucht 20 bis 30 Minuten, um die Stresshormone wieder runterzuregulieren. Danach startet man einen neuen Versuch und geht wieder ins Gespräch.Wenn die Ferien beginnen, haben viele eine superstressige Arbeitsphase hinter sich – hinzu kommt noch die Ferienorganisation. Wenn das Stresslevel hoch ist, dann knallt es halt schneller. Man ist weniger tolerant – auch den Macken des Partners gegenüber.Naja, bei einigen Paaren kommt die Erholung zu kurz, weil sie ihren Urlaub so effektiv wie möglich nutzen möchten und die ganze Zeit über Pläne haben. Gerade wenn man im Alltag sehr wenig Zeit füreinander hat, wird oft auch erwartet, dass der Urlaub total romantisch und harmonisch wird. Meistens funktioniert es genau dann aber eben nicht.Weil sich viele Paare im Alltag aus den Augen verlieren. Vor allem für Eltern ist es schwierig, connected zu bleiben, da sie sich in einem riesen Spagat zwischen allen möglichen Anforderungen befinden. Im Urlaub fällt dann plötzlich auf, dass man sich gar nicht mehr so viel zu sagen hat.Da würde ich mal nicht so schnell urteilen (lacht). Gerade im Urlaub, wenn man sowieso sehr viel Zeit miteinander verbringt, kann es doch wunderbar entspannend sein, auch mal miteinander zu schweigen.Dann weiß man, dass Handlungsbedarf besteht – und man künftig im Alltag etwas anders machen muss. Der Urlaub allein ist nie schuld am Konflikt, er zeigt bloß auf, was sowieso schon da ist. Es kann deshalb auch gut sein, dass der Urlaub den letzten Anstoß zur Trennung gibt. Für Außenstehende sieht das dann nach einer Kurzschlussreaktion aus, aber oftmals haben sich da Probleme jahrelang angesammelt – so lange, bis es zu spät ist.(GA)