Das ist die unnötigste Erfindung der Welt

Die wahrscheinlich überflüssigsten Handschuhe der Welt bringt Crocs auf den Markt. Mit einem leichten Augenzwinkern.

Er hat wieder zugeschlagen, und wieder kennt er kein Erbarmen. Gemeint ist Matty Benedetto, ein berühmt berüchtigster Designer, der sich bereits damit einen Namen gemacht hat, Dinge zu erfinden, die niemand braucht. Meisterhaft erkennt er jeden Stilbruch und übt dabei humorvoll Gesellschaftskritik. Bei seinem jüngsten Projekt entwarf er für Crocs einen Handschuh.Wir können also aufatmen. Wir müssen nicht die durch so eine schreckniserregende Erfindung hervorgebrachte Sinnleere und Hoffnungslosigkeit mit apokalyptischer Vorstimmung verwechseln, sondern dürfen uns darüber amüsieren.Vielleicht fällt ja noch jemandem eine Verwendungsart für die grausigen Crocs-Handschuhe ein, die das Ende der Zivilisation schaurig einläuten. Sie eignen sich weder als Schutz beim Skaten , da sie zu wenig Bewegungsfreiheit bieten, noch als Schutz vor Kälte, da ihr Material nicht kälteresistent ist, noch vor Hitze, da man mit dem Plastik-Teil nur schwitzt. Ob man damit eine Schlägerei gewinnen könnte, bleibt dahingestellt. Vielleicht können sie jedoch den Klimawandel in ihrer Hässlichkeit abschrecken."Die Lieblingsschuhe deines Vaters gibt es jetzt als Handschuhe."Diese kommen wie für Crocs-Schuhe üblich im bekannten Design mit Luftlöchern und Plastik.Auf Instagram hat Benedetto mit seiner ungezügelten Kreativitätswut bereits 240 Tausend Follower. Zielloser Innovationsgeist ist immerhin der Religionsersatz der Millenials. Unbeabsichtigt reihen sich unter seine lustigen Erfindungen sogar ein paar, die sogar nützlich sein könnten.Dahinter steht ein ironisches Statement gegen den Konsumzirkus , wo Konsumenten bereit sind für die seltsamsten Dinge eine beträchtliche Summe auszugeben. Für den Sommer 2020 bedeutet das, dass man gespannt erwarten darf, ob die Highstreet den Trend vielleicht aufgreift.(GA)