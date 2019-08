So schön kann Zugfahren durch Europa sein

Der britische „Guardian" hat die zehn landschaftlich schönsten Eisenbahnstrecken Europas gewählt. Spoiler-Alarm: Österreich ist mit dabei!

Bitte zurücktreten, Zug fährt ab! Bahnfahren erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit. Die britische Tageszeitung "The Guardian" hat daher jetzt die zehn landschaftlich schönsten Eisenbahnstrecken Europas gereiht.Neben dem "langsamsten Schnellzug der Welt", dem Glacier Express in der Schweiz, der Harzer Schmalspurbahn oder der Kindereisenbahn in Budapest , hat es die Mariazellerbahn als einzige österreichische Bahn in das Ranking geschafft.Gelobt wird vor allem der "romantische und nostalgische Charakter" der Mariazellerbahn, die von Sankt Pölten über das Pielachtal in den Wallfahrtsort Mariazell (Steiermark) führt, und auch die „Himmelstreppe".Welche Bahnstrecken es sonst noch ins Ranking geschafft haben, siehst du oben in unserer Fotostrecke. (jd)