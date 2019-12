Das Wochenende wird äußerst mild

Zweistellige Temperaturen erwarten Niederösterreich am Wochenende.

Der Samstag wird in Niederösterreich unbeständig: Ein Mix aus Sonnenschein und Wolken sowie zeitweisen Regenschauern zieht durchs Bundesland. Die Schneefallgrenze steigt allmählich auf 900 bis 1.300 Meter Seehöhe. Frühtemperaturen: Minus 2 bis plus 4 Grad, Tageshöchstwerte: 4 bis 9 Grad.Der Sonntag bleibt vorwiegend trocken: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Am ehesten regnet es im Waldviertel. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand anfangs mitunter auch lebhaft aus Südost bis Südwest. Frühtemperaturen: 0 bis 4 Grad, Tageshöchstwerte: 6 bis 11 Grad.