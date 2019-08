Vor 1 ' Das Wochenende wird so richtig heiß

Bild: Kein Anbieter/iStock

Bis zu 36 Grad sind am Samstag in NÖ angesagt, es kann aber auch zu kleineren Gewittern kommen.

Am Samstag wartet eine richtige Glut-Hitze auf Herrn und Frau Niederösterreicher: Bereits in der ersten Tageshälfte sorgt der Einfluss eines Hochdruck-Gebietes für Sonne und sehr warme Temperaturen. Nachmittags kann es vom Berg- und Hügelland ausgehend regnen oder auch gewittern, der Wind weht den ganzen Tag über nur schwach. Frühtemperaturen: 16 bis 20 Grad, Tageshöchstwerte: 29 bis 36 Grad.



Am Sonntag wird es nicht ganz so heiß, aber immer noch sommerlich warm: In der Früh ziehen noch einige Wolkenfelder durchs Bundesland, insbesondere im Waldviertel kann es auch vereinzelt regnen. Sonst ist das Wetter aber vorwiegend freundlich, es weht schwacher Westwind. Frühtemperaturen: 15 bis 20 Grad, Tageshöchstwerte: 24 bis 30 Grad.



(nit)