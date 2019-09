Defekte Seilbahn! 800 Wanderer saßen fest

Hunderte Wanderer mussten am Samstag länger auf der Wurzeralm bleiben als geplant. Aufgrund eines technischen Defekts streikte die Standseilbahn.

Nichts geht mehr hieß es Samstagnachmittag gegen 14 Uhr bei der Standseilbahn auf der Wurzeralm. Ein gerissener Hydraulikschlauch legte die Bahn lahm.Zum Glück kam die Seilbahn aber in einem Tunnel zum Stehen. Dort konnten die Insassen problemlos aussteigen. "Im Nahbereich war eine Forststraße, mit Pkw wurden die Fahrgäste sicher ins Tal gebracht", so Helmut Holzinger, Chef der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen, in einem ORF-Interview.Insgesamt waren rund 800 Wanderer betroffen, die nicht mehr ins Tal fahren konnten. Sie wurden mit Kleinbussen abgeholt und über Forststraßen ins Tal gebracht oder machten sich zu Fuß auf den Weg.Die Bahn wurde repariert. Am Sonntag war sie schon wieder wie gewohnt in Betrieb.