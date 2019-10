"Deliver Us The Moon": Hype um den All-Thriller

Noch nicht mal erschienen, schon mit Lob überhäuft. Der Science-Fiction-Thriller "Deliver Us The Moon" könnte ein Stück Spielgeschichte werden.

Mit Game-Hypes muss man ja vorsichtig sein, das weiß man nicht erst seit dem Drama um das Weltraumspiel "No Man's Sky". Doch was der Science-Fiction-Thriller "Deliver Us The Moon" andeutet, lässt hoffen. 288 Rezensionen auf der PC-Spieleplattform Steam sprechen eine eindeutige Sprache, das Game wurde schon vor Release mit 9 von 10 möglichen Punkten bedacht – ein ungewöhnlich hoher Wert in der eigentlich eher sehr kritischen Steam-Community.Worum geht es eigentlich? Im Spiel der Entwickler KeokeN Interactive und des Publishers Wired Productions findet sich der Spieler wieder einmal nach einer Apokalypse wieder. Auch die Rundum-Themen sind nicht neu: Die Ressourcen der Erde sind aufgebraucht, die Menschheit sucht nach einem Weg um im All zu überleben. Auf dem Mond wird dazu eine neue Energiequelle angezapft, der Kontakt reißt aber ab. Als letzter Astronaut der Erde soll man Jahre danach versuchen, wieder Kontakt herzustellen.Klingt nach platter Hollywood-Story mit Starbesetzung, ist aber genau das Gegenteil, wie unser anspielen der ersten fünf Kapitel zeigt. Die Story startet langsam und stellt die Einsamkeit in einer sterbenden Welt und später im dunklen All in den Mittelpunkt. Action gibt es zwar auch, aber nicht als Dauerfeuer, sondern in sinnvoll eingesetzten Dosen. Ins Staunen kommt man aber eher durch die dichte Atmosphäre, die unglaublich schön gestaltete Spielwelt und den tollen Soundtrack.Gestartet wird auf einer ramponierten Erde, wo man im Eiltempo aufgrund eines zerstörerischen Sandsturms die letzte Rakete fertigstellen muss, die die Erde noch verlassen kann. Besonders spielt sich der Mix aus First- und Third-Person-Perspektive, das Game wechselt automatisch nach Spielgeschehen hin und her. Das anfängliche Gameplay dreht sich vor allem ums Erkunden mit immer wieder auftretenden kleineren Rätseln. Sie nehmen zu, sobald man die Erde verlassen und an eine Raumstation angedockt hat.Zu einem simplen "Walking-Simulator" verkommt "Deliver Us The Moon" nie, denn trotz aller Schönheit und entdeckbarer Geheimnisse drängt meist die Zeit. Anfangs ist es der nahende Sandsturm, später der beschränkte Sauerstoff, der zur Eile antreibt. Die Präsentation dabei ist gewaltig und unvorhersehbar: Repariert man etwa ein Lebenserhaltungssystem und will weiter die Station erkunden, katapultiert eine Explosion den Spieler in den Weltraum und inmitten eines Asteroidenfelds.Das Spiel selbst wurde von einem unabhängigen, kleinen Team mit der Unreal-4-Engine entwickelt, sieht aber dank Nvidia-RTX-Unterstützung, Ray-Tracing und Co. wie ein Multimillionen-Mammutprojekt aus – und spielt sich auch so. Beim Gang über Sand oder Metall "fühlt" man als Spieler den Unterschied beinahe, und bis auf kleine Grafikeinbrüche in weiten, offenen Flächen und einigen Textfehlern gibt es nicht mehr viel, was man vorab beanstanden kann. Ob "Deliver Us The Moon" unseren hohen Erwartungen standhält, werden wir bei der Veröffentlichung des finalen Spiels am 10. Oktober sehen.