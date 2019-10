Der Bub aus "E.T." ist jetzt groß... und ein Alkolenker

Henry Thomas wurde im US-Bundesstaat Oregon wegen eines DUI-Vergehens (Alkohol am Steuer) festgenommen.

Am 21. Oktober klickten für Henry Thomas die Handschellen. Polizeibeamte aus Oregon nahmen den Schauspieler nach einer Verkehrskontrolle in Gewahrsam, da sie an seiner Nüchternheit zweifelten. Der 48-Jährige verbrachte laut "TMZ" eine Nacht in der Zelle und wurde danach wieder auf freien Fuß gesetzt.Thomas ist vor allem für seine Rolle in Steven Spielbergs "E.T. – Der Außerirdische" (1982) bekannt. Als Schüler Elliott verhalf er einem freundlichen Alien zur Flucht vor einer zwielichtigen Regierungsbehörde.Das berühmte Filmzitat "E.T. nachhause telefonieren" findet sich nun in zahlreichen Berichten über die Verhaftung. Ob Henry Thomas von der Polizeistation aus bei Verwandten oder gar bei einem Anwalt angerufen hat, ist jedoch ebenso unbekannt wie sein Promill-Gehalt. Möglicherweise waren gar keine alkoholischen Getränke, sondern Medikamente oder Drogen im Spiel.Einem jüngeren Publikum dürfte Henry Thomas übrigens aus der Netflix-Serie(2018) bekannt sein. Demnächst wird er unter anderem im Horror-Thriller(2020) zu sehen sein.