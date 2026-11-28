i Feuerzauber im Wunderland Cinema Circus (KI-generiert) Alice im Wunderland Der verrückte Hutmacher erobert jetzt Baden Alice, der verrückte Hutmacher und jede Menge Magie: In Baden wartet ab Dezember eine besondere Zirkusshow auf die ganze Familie. Von Elena Lick 28.11.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ausflug ins Wunderland mitten in Niederösterreich: Vom 18. Dezember 2026 bis 9. Jänner 2027 verwandelt sich die Trabrennbahn Baden in eine bunte Fantasiewelt. Die Show "Alice im Wunderland – Blacklight Christmas Show" bringt die bekannte Geschichte als außergewöhnliches Zirkusspektakel auf die Bühne.

"Alice im Wunderland" bringt Artistik und leuchtende Effekte auf die Bühne. i ?

Dabei trifft Alice auf allerlei schräge Gestalten. Auch der verrückte Hutmacher darf natürlich nicht fehlen.

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Statt klassischem Theater setzt Veranstalter CinemaCircus auf spektakuläre Effekte. Schwarzlicht, leuchtende Kostüme, LED-Performances und Feuershows sorgen für besondere Momente.

Weihnachten wird zum Wunderland

Die Geschichte wird mit Humor, Musik und Artistik neu erzählt. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Zirkus und weihnachtlicher Atmosphäre. Gespielt wird in einem beheizten Zirkuszelt auf der Trabrennbahn.

Die Bilder des Tages i ?

Eine reguläre Vorstellung dauert rund zwei Stunden. Darin enthalten ist eine etwa 20-minütige Pause. Auch am Heiligen Abend öffnet das Wunderland seine Pforten. Am 24. Dezember stehen gleich zwei Vorstellungen auf dem Programm: um 11 und 15 Uhr.

Silvester mit Alice und dem Hutmacher

Auch zum Jahreswechsel hat sich CinemaCircus etwas Besonderes überlegt. Am 31. Dezember steigt ab 20.30 Uhr ein Silvester-Special. Neben der Show gibt es eine zusätzliche Darbietung vor Mitternacht. Anschließend können die Besucher gemeinsam ins neue Jahr feiern.

Für den besonderen Abend stehen verschiedene Ticketvarianten zur Auswahl. Wer möchte, kann ein kaltes Silvesterbuffet dazubuchen. Bei dieser Variante sind auch ein Glas Sekt und eine süße Überraschung enthalten.