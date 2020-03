Virus-Desinfektion von Einkaufswägen in Wien

Ein "Heute"-Leserreporter entdeckte in der Nussdorferstraße vor einem Supermarkt Reinigungsarbeiten. Einkaufswagen werden wegen der Virus-Gefahr desinfiziert.

"Es werden wohl bereits Maßnahmen sein, um gegen das sich immer weiter ausbreitende Corona-Virus vorzugehen", so der Leserreporter, der die Desinfektionsmaßnahmen Montagfrüh entdeckte. "So etwas habe ich noch nie gesehen", sagte der Leserreporter zu".Nicht nur die Einkaufswagen, sondern auch die Einkaufs-Tragen wurden von einer Reinigungsfirma großflächig desinfiziert. Montagabend wurde von der italienischen Regierung beschlossen, das gesamte Land zu "sperren" und ein Ein- und Ausreiseverbot zu verhängen - mehr dazu hier LIVE. Am Dienstagvormittag um 12:15 Uhr wird auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), gemeinsam mit Innenminister Karl Nehammer (VP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (G) neue Maßnahmen im Kampf gegen den Virus verkünden.