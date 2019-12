Deutsche Polizei erschießt Hammer-Angreifer (25)

Der junge Mann soll zuvor Autos mit einem Hammer demoliert haben und dann damit die Polizeibeamten attackiert haben. Diese feuerten daraufhin drei Schüsse ab.

Am Samstagnachmittag rückte die Polizei der deutschen Stadt Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) zu einem Einsatz im Bereich der Eintrachtstraße aus. Augenzeugen hatten den Notruf gewählt, weil ein Unbekannter mit einem Hammer auf Fahrzeuge eingeschlagen und auch Personen bedroht hatte.Im Rahmen der Fahndung stieß eine Streifenwagen-Besatzung gegen 17 Uhr auf den 25-jährigen Tatverdächtigen. Doch im Zuge des weiteren Einsatzes machten die Polizeibeamten von ihren Dienstwaffen Gebrauch und drückten ab. Der junge Wuppertaler wurde von Kugeln getroffen und so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb.Von offizieller Seite gibt es derzeit noch keine Angaben, wieso die Beamten zur Waffe griffen. Wie "Westdeutsche Zeitung" und WDR berichteten, soll der Mann aber mit dem Hammer auf die Beamten losgegangen sein, bevor die Schüsse fielen. Zeugen berichten laut "Bild" von drei abgegebenen Schüssen, die den Mann in den Oberkörper trafen.Wie bei solch tödlichen Einsätzen üblich, werden die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und Abläufen des Geschehens "aus Neutralitätsgründen" von der Ermittlungskommission einer anderen Dienststelle, in diesem Fall das Polizeipräsidium Hagen, geführt.