Die 40 ältesten Linzer sind zusammen 4.064 Jahre alt

Die Bewohner von Linz fühlen sich offensichtlich wohl. Schon 40 Linzer sind nämlich über 100 Jahre alt. Zusammen haben sie 4.064 Jahre auf dem Buckel.

Die schwedische Filmkomödie "Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand", sorgte 2013 für viele Lacher in den Kinos und zahlreiche positive Kritiken.Im Film büxt ein Senior aus einem Altersheim aus und gerät auf seiner folgenden Tour mit einer kriminellen Rocker-Gang aneinander.Ganz so abenteuerlustig wird der Alltag bei den ältesten Linzern wohl nicht sein. Doch eines macht die Statistik deutlich: In Linz lebt es sich gut und lange. Denn mittlerweile sind schon 40 Bewohner der Stadt über 100 Jahre alt.Die älteste Linzerin ist Anna Wiesmayr mit 111 Jahren. Am 23. Juli 2019 begann ihr 112. Lebensjahr. Sie ist damit die älteste Österreicherin.Zum Vergleich: Vor zwölf Jahren zählte die Stadt "nur" 13 über Hundertjährige. Auffallend bei den Zahlen ist, dass überwiegend Frauen dem "Klub der über Hundertjährigen" beitreten. Denn von den 40 Personen sind 36 weiblich. Alle zusammen kommen sie auf 4.064 (!) Jahre.Die Bevölkerungsprognose der Stadt geht davon aus, dass die Zahl der Hochbetagten noch deutlich zunimmt.(mip)