Die Toten Hosen drehen den Strom ab

Am 25. Oktober veröffentlicht die Band ihr zweites Akustik-Album und schaut damit auch in Wien und Graz vorbei.

An der Burg schalteten die Toten Hosen erstmals ihre Verzerrer aus. Den Mitschnitt der beiden Konzertabende gibt es auf ihrem Album "Nur zu Besuch – Unplugged im Wiener Burgtheater" (2005) zu hören. Die Frage, ob die deutschen Punkrocker mit einem reinen Akustik-Set zu überzeugen wissen, beantwortet die Platte auch nach knapp fünfzehn Jahren noch mit einem lauten "JA!".Selbiges ist von den frisch umgemodelten Songs der Hosen zu erwarten, die ab 25. Oktober unters Volk gebracht werden. Bei der Entstehung von "Ohne Strom" stand die Experimentierfreude im Mittelpunkt."Es geht nicht nur um reduzierte, unverstärkte Versionen unserer eigenen Lieder", heißt es in einem Statement der Band, "sondern vielmehr um das Einbringen neuer Instrumente und bislang noch nicht dagewesener Interpretationen des bekannten Materials. Die Toten Hosen wollten von Beginn an eigentlich immer eine Big Band sein, dieser Idee sind wir vielleicht noch nie so nah gekommen wie hier."Die vollständige Tracklist von "Ohne Strom" findet Ihr. Mit "Hier kommt Alex" ist nur ein Song auf der neuen Platte zu hören, der schon auf "Nur zu Besuch" enthalten war. Für die Aufnahmen des Albums luden die Hosen elf Gastmusiker ins Studio ein.Live kann man die Akustik-Songs auf der kommenden Tour der Toten Hosen hören, unter anderem am 4. Juli 2020 in der Wiener Stadthalle und am 29. August 2020 openair am Messegelände Graz.