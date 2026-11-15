i Eine mutmaßliche Diebesfamilie soll in zwei Einkaufszentren in Niederösterreich zugeschlagen haben. Insgesamt werden ihr fünf Diebstähle vorgeworfen. (Symbolbild) Bild: iStock/Symbolbild Ehepaar und zwei Töchter Diebesgut! Familie schlägt zwei Mal an einem Tag zu Eine Familie soll am Samstag in zwei Einkaufszentren in Niederösterreich zugeschlagen haben. Insgesamt werden ihnen fünf Diebstähle vorgeworfen. Von Elena Lick 15.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine mutmaßliche Diebesfamilie hielt am Samstag die Polizei in Niederösterreich auf Trab. Zunächst schlugen unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum im Bezirk Mödling zu.

Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl und konnten auf den Aufnahmen der Überwachungskameras zumindest zwei Verdächtige erkennen. Doch da waren die Täter bereits über alle Berge.

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Diebe schlagen erneut zu

Nur wenig später, gegen 17 Uhr, wurde die Polizei zu einem weiteren Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum im Bezirk Korneuburg gerufen. Beim Abgleich der Videoaufnahmen aus Mödling stellte sich heraus: Es handelte sich um dieselben Täter!

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Polizisten konnten daraufhin einen 65-jährigen Slowaken und seine 60-jährige Ehefrau vorläufig festnehmen. Auch die beiden Töchter des Paares im Alter von 42 und 36 Jahren wurden angetroffen.

Fünf Diebstähle aufgedeckt

Bei einer Nachschau im Fahrzeug der Verdächtigen machten die Beamten einen weiteren Fund: Sie entdeckten zusätzliches Diebesgut, das vorläufig sichergestellt wurde.

Insgesamt konnten den Beschuldigten fünf Diebstähle in verschiedenen Bekleidungsgeschäften in den Bezirken Mödling und Korneuburg zugeordnet werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Ehepaar sitzt jetzt in Haft

Bei den Einvernahmen zeigte sich das Ehepaar geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden die beiden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die beiden Töchter werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.