Diebesgut! Familie schlägt zwei Mal an einem Tag zu

Eine mutmaßliche Diebesfamilie hielt am Samstag die Polizei in Niederösterreich auf Trab. Zunächst schlugen unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum im Bezirk Mödling zu.
Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl und konnten auf den Aufnahmen der Überwachungskameras zumindest zwei Verdächtige erkennen. Doch da waren die Täter bereits über alle Berge.
Nur wenig später, gegen 17 Uhr, wurde die Polizei zu einem weiteren Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum im Bezirk Korneuburg gerufen. Beim Abgleich der Videoaufnahmen aus Mödling stellte sich heraus: Es handelte sich um dieselben Täter!
Polizisten konnten daraufhin einen 65-jährigen Slowaken und seine 60-jährige Ehefrau vorläufig festnehmen. Auch die beiden Töchter des Paares im Alter von 42 und 36 Jahren wurden angetroffen.
Bei einer Nachschau im Fahrzeug der Verdächtigen machten die Beamten einen weiteren Fund: Sie entdeckten zusätzliches Diebesgut, das vorläufig sichergestellt wurde.
Insgesamt konnten den Beschuldigten fünf Diebstähle in verschiedenen Bekleidungsgeschäften in den Bezirken Mödling und Korneuburg zugeordnet werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.
Bei den Einvernahmen zeigte sich das Ehepaar geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden die beiden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
Die beiden Töchter werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.