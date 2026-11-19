i Foto: iStockphoto / gorodenkoff Spieltag 5 mit NEO.bet Diese 5 CL-Highlights darfst du nicht verpassen Arsenal gegen Dortmund, City gegen Napoli und Bayern in Lille: Diese fünf Champions-League-Spiele gehören nächste Woche auf deine Merkliste. Von Advertorial Heute 19.11.2026, 14:00 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Königsklasse liefert nächste Woche wieder einige gute Gründe, die Couch zum Lieblingsplatz zu erklären. Diese fünf Partien haben es auf unsere Merkliste geschafft.

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1. Dortmund fordert Arsenal zum Formcheck

Arsenal – Borussia Dortmund | Dienstag, 24. November, 21 Uhr

Zwei Mannschaften mit Rückenwind treffen in London aufeinander. Arsenal gewann zuletzt gegen Liverpool, Slavia Prag und Hull. Dortmund setzte sich gegen Frankfurt, Bremen, Betis und Elversberg durch und holte dazwischen ein 2:2 bei Bayern. Das verspricht ein Duell, in dem sich beide einiges zutrauen dürfen.

Spannend wird auch die Personalsituation: Arsenals Bukayo Saka wird aktuell mit einer Muskelverletzung geführt, beim BVB ist Serhou Guirassy angeschlagen. Ob beide rechtzeitig fit werden, ist noch offen. Gerade in einer engen Partie könnten ihre Qualitäten den Unterschied machen: Wer hat vorne die besseren Lösungen, wenn die gegnerische Defensive wenig zulässt?

2. City und Napoli suchen ihre Stabilität

Manchester City – SSC Napoli | Dienstag, 24. November, 21 Uhr

Große Namen, durchwachsene Ergebnisse: Manchester City gewann zwar zuletzt in der Champions League mit 3:2 in Leipzig, verlor in der Premier League aber gegen Aston Villa, Brighton und Nottingham Forest. Auch Napoli reist mit offenen Baustellen an: Auf das 1:4 in Porto folgte ein 1:1 gegen Lazio, zuvor setzte es eine Niederlage gegen Juventus.

Besonders auffällig: Beide Teams blieben in ihren jüngsten acht Pflichtspielen ohne eine einzige Partie zu null. Die Defensive steht damit auf beiden Seiten unter Beobachtung. Für die Fans macht genau das den Reiz aus: Finden City und Napoli zurück zur Kontrolle – oder wird aus dem Duell der großen Namen ein offener Schlagabtausch?

3. Bayerns nächste Prüfung wartet in Lille

Lille – Bayern München | Mittwoch, 25. November, 21 Uhr

Mit dem 2:0 bei Atlético Madrid haben die Bayern zuletzt ein starkes europäisches Ausrufezeichen gesetzt. Anschließend gelang ein 2:1 in Mainz. Auch Lille hat aber Argumente auf seiner Seite: Die Franzosen blieben in ihren jüngsten vier Pflichtspielen ungeschlagen und gewannen unter anderem gegen Lens und Rennes. Der nächste Auswärtsabend dürfte den Münchnern also einiges abverlangen.

Dazu kommt ein empfindlicher Ausfall: Manuel Neuer zog sich beim Sieg in Mainz einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu und fehlt vorerst. Damit muss Bayern im Tor umstellen. Gerade auswärts wird interessant, wie sicher die Abstimmung mit der Defensive funktioniert. Kann Lille daraus Kapital schlagen – oder bestätigen die Münchner ihren Aufwärtstrend?

4. Paris im Torrausch – kann Roma dagegenhalten?

Paris Saint-Germain – AS Roma | Mittwoch, 25. November, 21 Uhr

Ein 4:2 gegen Barcelona, ein 5:1 in Le Havre und zuletzt ein 6:0 bei Villarreal: Paris hat in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt, wie gefährlich seine Offensive werden kann. Doch auch Roma bringt Tore mit: In den jüngsten fünf Pflichtspielen trafen die Italiener insgesamt 17-mal, darunter beim 5:2 in Udine und beim 3:0 gegen Sassuolo.

Die Ausgangslage klingt damit nach einem Abend, an dem die Abwehrreihen besonders gefordert sind. Ein Fragezeichen steht allerdings hinter der Pariser Besetzung: Beim jüngsten medizinischen Update trainierten Ousmane Dembélé, Marquinhos und Nuno Mendes noch individuell. Ob sie gegen Roma wieder zur Verfügung stehen, bleibt abzuwarten. Für die Gäste lautet die Aufgabe jedenfalls: Paris beschäftigen, ohne selbst zu große Räume anzubieten.

5. Sporting trifft auf Uniteds Achterbahn

Sporting Lissabon – Manchester United | Mittwoch, 25. November, 21 Uhr

Bei Manchester United wird es derzeit selten langweilig. Auf Niederlagen gegen Como, Bournemouth und Chelsea folgten ein 3:2 gegen Roma und ein wildes 4:4 gegen Aston Villa. Die Offensive findet wieder Lösungen, die Defensive bleibt anfällig. Sporting wirkt zuletzt gefestigter: Vier Pflichtspielsiege in Folge, darunter drei ohne Gegentor, geben den Portugiesen Rückenwind.

United muss zudem weiterhin auf Benjamin Šeško verzichten. Der Klub bestätigte eine längere Pause wegen seiner Schienbeinverletzung, einen konkreten Rückkehrtermin gibt es noch nicht. Sporting bietet sich damit die Chance, die jüngste Serie gegen einen prominenten Gegner fortzusetzen. Für United geht es darum, aus spektakulären Momenten endlich einen kontrollierten Auftritt zu machen.