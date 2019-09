Diese 5 Dinge trägt die Straße im Mode-Herbst

Die Streetstyle-Trends des kommenden Mode-Herbsts sind bunt und innovativ.

1. Animal Prints







Ja, das mag wie eine alte Leier klingen, aber Animal Prints sind in diesem Herbst überall zu finden. Und: Der wilde Mix macht's!



Hier findet man den gesamten Zoo in einem Outfit. Leopard wird mit Zebra und Giraffe gemixt. Damit es nicht zu chaotisch wird: In einer Farbe tragen!



2. The Bigger the better







Minimalismus war besser. In diesem Herbst sind die Oversize Coats am Vormarsch. Bunt, mit floralen Mustern sind sie die Beschützer vor der nächsten Kaltfront.



3. Comfy Jeans







Die Skinny Jeans ist zwar ein Basic, doch im Gegensatz dazu darf das Beinkleid weit flattern. "Flared" Jeans sind in diesem Winter immer noch ein großes Thema.



4. Midi-Handtaschen







Big Bags oder Mini Handtaschen sind nicht mehr. Stattdessen werden die wichtigsten Utensilien in einer Midi verstaut. Ein angenehme Größe, die uns weder eine Schulter ausrenkt noch uns zwischen Kreditkarte und Handy entscheiden lässt. Praktisch!



5. Lederjacke







Die Lederjacke als Zitat ist Trend in diesem Herbst. Egal ob sie als Gilet oder als Minikleid getragen wird - überall sind Elemente der berühmten Jacke zu finden. Damit der "Rebel Look" auch alltagstauglich wird: Mit chicen Blusen kombinieren!