Diese Gewinne sind jetzt Ihr Kaffee

"Heute" und der Österreichische Kaffeeverband verlosen fantastische Preise zum Tag des Kaffees am 01. Oktober 2019!

Nicht jede Wahl fällt so eindeutig aus, wie jene rund um das liebste Getränk der Österreicher: der Kaffee. Deswegen feiert ganz Österreich den Tag des Kaffees – jedes Jahr am 1. Oktober! Zu diesem Anlass verlosen der Österreichische Kaffeeverband undtolle Preise – für 365 Tage Kaffeegenuss!Alle Informationen und Veranstaltungen zum Ehrentag des Lieblingsgetränks der Österreicher findest Du aufMit der "La Specialista" kann ab sofort jeder hochwertigen Genuss nach Barista-Art schaffen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Der halbautomatische Espresso-Siebträger überzeugt mit italienischem Design und exklusiver Sensor Grinding Technology für die optimale Kaffeemenge. Alle Informationen aufPerfekter Kaffeegenuss zu Hause kann so easy sein! Die Cafissimo easy verbindet einfachste Bedienung und modernstes Design mit höchstem Kaffeegenuss in bester Tchibo-Qualität. Genieße ab sofort perfekt zubereiteten Espresso, Caffè Crema oder Kaffee – je nach Lust und Laune – und das ganz einfach auf Knopfdruck. Mit dabei: Die duftenden Länderkapselpakete von Tchibo! Weitere Infos aufDie Esperta Kaffeemaschine kombiniert ein herausragendes Premium-Design mit zwei einzigartigen Brühmodi, womit der Kaffee nach ganz persönlichem Geschmack zubereitet werden kann. Dazu gibt es: Vier Kapselpackungen! Alle Infos aufTäglich neu entscheiden: Vom klassischen Kaffee bis hin zur köstlichen Milka Kakao-Spezialität und Tee. Mit dabei: Ein umfangreiches Disc-Startpaket. Weitere Infos aufDie kleine handliche Kaffeemaschine bietet einen café+co Genuss. Dazu gibt es ausschließlich Kapseln aus fair gehandeltem Kaffee!Weitere Infos aufDas ist purer Kaffeegenuss: Dreimal Jahresbedarf an Kaffeebohnen von Lavazza, Eduscho und Meinl! Weitere Infos aufundGesunde Energie mit einem sanften und erfrischenden Kick verbunden. Kurz gesagt: Ein Cold Brew, in den man sich leicht verlieben kann. Weitere Infos aufIn der Dia-Show "Kaffee" gibt es ein Bild, das keinen Kaffee zeigt. Trage die richtige Bildnummer in das dafür vorgesehene Feld ein, fülle alle weiteren Formularfelder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!