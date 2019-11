Diese wichtige Straße wird nun komplett gesperrt

Autofahrer aufgepasst. In Linz wird am Wochenende wegen Bauarbeiten ein Verkehrsknotenpunkt der City komplett gesperrt. Alle Infos hier.

Autofahrer im Zentralraum sollten ihre Fahrten durch Linz am Wochenende gut planen.Der ÖAMTC meldet: "Im Zuge der Arbeiten an der Voestbrücke wird die Mühlkreis-Autobahn (A7) von der Auffahrt Dornach bis Anschlussstelle Urfahr in Richtungsfahrbahn Linz von Freitag, 8. November, 20 Uhr, bis Montag, 11. November, 05 Uhr, gesperrt."Grund: Arbeiten zur Erweiterung der Voestbrücke um zwei Bypassbrücken.Die empfohlene und beschilderte Umleitung führt über die Anschlussstelle Dornach, Mauthausener Straße, Pleschinger Straße, B3, Steyreggerbrücke und zurück auf die Autobahn bei der Anschlussstelle Voest.Die Auffahrt in Richtung Freistadt wird bei der Verkehrsumlegung zeitweise einspurig geführt.Im selben Zeitraum erfolgt die Verkehrsführung auf der A7-Abfahrt Hafenstraße in Fahrtrichtung Linz ebenfalls einspurig.Aber: Die Voestbrücke bleibt im gesamten Zeitraum befahrbar.