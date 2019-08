Vor 21 ' Dieser Abstoß-Trick ist jetzt nicht mehr erlaubt

Die Regelhüter der FIFA haben die neue Abstoß-Regel nachgeschärft. Der kuriose Abstoß-Trick ist jetzt nicht mehr erlaubt.

Die mit Saisonbeginn in Kraft getretene Regel besagt, dass Spieler den Abstoß vom Tormann auch innerhalb des Strafraums annehmen dürfen. Damit sollte eigentlich das Herausspielen aus der eigenen Hälfte erleichtert werden.



Allerdings führte diese Regeländerung zu kuriosen Szenen. Der Tormann spielte einen kurzen Schupfer zum daneben stehenden Verteidiger. Der nickte den Ball zurück. So konnte der Keeper den Ball in die Hand nehmen, präziser mit der Hand oder dem Fuß abschlagen.



Dieses Vorgehen ist jetzt verboten – zumindest bis auf Weiteres. Das International Football Association Board, die obersten Regelhüter der FIFA, wollen die neue Abstoß-Regel nun diskutieren. Bis es eine endgültige Entscheidung gibt, sollen die Schiedsrichter nach dem Abstoß-Trick abpfeifen und den Abstoß wiederholen lassen. (wem)