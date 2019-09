Dodge-Fahrer beschimpft Greta mit "F***-u"-Sticker

Klimaaktivistin Greta Thunberg muss sich täglich unzählige Hasskommentare gefallen lassen. Ein Sticker auf einem Pick-up in Wien zeigt nun, was der Besitzer von ihr hält.

Mit einer äußerst emotionalen Rede in New York sorgte Klimaaktivistin Greta Thunberg für Schlagzeilen. Millionen Menschen sind von ihr und ihrem Engagement begeistert, dennoch hat sie wohl genauso viele Kritiker.Täglich muss sich die 16-Jährige im Internet beschimpfen lassen. Die Hass-Welle nach ihrer letzten Rede glich einer regelrechten Hetzjagd gegen die Teenagerin."Heute"-Leser Bojan wurde am Donnerstag in Wien-Donaustadt auf einen großen schwarzen Dodge Ram aufmerksam. Der Besitzer des amerikanischen Pick-ups hat auf seinem Fahrzeug einen Sticker angebracht, der eindeutiger nicht mehr sein könnte: "F*** u Greta". Die Klimaaktivistin polarisiert also nicht nur in Amerika, sondern auch im 22. Wiener Gemeindebezirk.