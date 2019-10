Dreifachmord: Mutter lebte in Angst, Obduktion offen

Nach der blutigen Familientragödie von Kottingbrunn (Baden) ist klar: Die Mutter von zwei Kindern lebte in Angst vor ihrem Mann. Das Obduktionsergebnis steht noch aus.

Immer wieder soll Samet A. (31) seiner Frau (29) wüst gedroht haben, falls sie ihn verlasse. Nach außen hin bemerkte niemand etwas von den Einschüchterungsversuchen, nur der innerste Kreis der Familie und die engsten Vertrauten von Tugba A. wussten von den Ängsten und Befürchtungen der 29-Jährigen. Die Mutter von zwei Kindern dürfte ihrem Mann eine Gewalttat grundsätzlich zugetraut haben.Und Sonntag entlud sich die Gewaltspirale auf tödliche Weise: Mit Messerstichen soll er seine Ehefrau und Tochter (2) getötet und seinen erst elf Monate alten Sohn erstickt haben. Ein Obduktionsergebnis lag Dienstagmittag noch nicht vor. "Ob es im Laufe des Dienstages noch ein Obduktionsergebnis gibt, ist offen", so Staatsanwalt Erich Habitzl.Der mordverdächtige Samet A. hatte bereits am Montag für einen Eklat im Häfen Wiener Neustadt gesorgt, er hatte einen Mitinsassen attackiert und dann bei der Vorführung getobt. "Die Vorführung war dann nicht möglich, eine U-Haft wurde verhängt", so Sprecherin Birgit Borns. Der 31-Jährige gilt fortan als Hochrisiko-Häftling (vertreten wird Samet A. durch Mirsad Musliu, Kanzlei Rast).Rechtsanwältin Astrid Wagner hat indes die Vertretung der Familie (Eltern, Schwestern) des Opfers übernommen: "Ich werde mich mit aller Vehemenz dafür einsetzen, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Aus vielen Prozessen weiß ich, wie wichtig Aufklärung und Gerechtigkeit für die Bewältigung eines durch eine schwere Straftat verursachten Traumas ist. Ich werde ihnen beistehen."