Dreifachmord: Tote sollen in Türkei beerdigt werden

Am heutigen Mittwoch soll ein Obduktionsergebnis im Mordfall Kottingbrunn vorliegen. Dann könnten die Leichen freigegeben werden – für die Beerdigung in der Türkei.

Hier erhalten Gewaltbetroffene Hilfe



Bist du oder jemand aus deinem Umfeld von Gewalt betroffen? Dann lass dich beraten und hol dir Hilfe.



- Frauenhelpline: 0800/222 555

- Rat auf Draht - Hilfe für Kinder & Jugendliche: 147

- Männerberatung Wien: 01/603 28 28



Im Fall von akuter Gewalt unbedingt die Polizei alarmieren: Tel. 133

Nach der Familientragödie von Kottingbrunn (Bezirk Baden), versuchen die Angehörigen der Toten das Trauma zu bewältigen. Am heutigen Mittwoch soll es endlich ein Obduktionsergebnis geben, dann könnten die Leichen von Tugba (29), Tochter Tuana (2) und Sohn Selman (1) freigegeben werden.In der Folge sollen die drei Toten laut Opfer-Anwältin Astrid Wagner aufgebahrt und anschließend von der Familie in die Türkei zur Beerdigung überstellt werden. "Daher wäre eine Freigabe wünschenswert, damit die Familie ihre Liebsten würdevoll beisetzen kann", so Wagner.Der hier geborene und auch österreichische Staatsbürger Samet A. soll von einem Gutachter durchleuchtet werden, die Staatsanwaltschaft hat sich diesbezüglich noch nicht festgelegt. Wie berichtet soll der 31-jährige Austro-Türke seine Frau über Wochen bedroht haben (). "Er hat daheim einen Teppich über sie gelegt", so eine Angehörige via Opfer-Anwältin Astrid Wagner.Übrigens: Noch am Dienstagabend legte Verteidiger Mirsad Musliu die Vollmacht zurück, sprich der Mordverdächtige steht ohne rechtliche Vertretung da - lange dürfte es allerdings nicht dauern, bis der 31-Jährige wieder einen Anwalt hat.Am Sonntag wollte sie ihn offenbar endgültig verlassen, da soll Samet A. die Fassung verloren und Frau und Tochter erstochen sowie den Sohn erstickt haben. Keine 24 Stunden später explodierte der mutmaßliche Dreifach-Killer erneut und würgte einen Mitinsassen (28) im Häfen in Wr. Neustadt – mehr dazu hier