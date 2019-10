Dreifachmord: Killer führte Doppelleben, sie wollte weg

Aus Besitzdenken und gekränktem Stolz soll Samet A. (31) in Kottingbrunn seine gesamte Familie ausgelöscht haben. Der Reisebürobetreiber führte offenbar ein Doppelleben.

Aus dem Doppelmord Kottingbrunn (Bezirk Baden) wurde über Nacht leider ein Dreifachmord: Denn auch Nesthäkchen Selman schaffte es nicht, der erst elf Monate alte Bub schloss Montagfrüh im Wiener SMZ Ost-Krankenhaus für immer seine Äuglein, zu lange war sein Hirn ohne Sauerstoff gewesen. Die Ärzte schalteten schließlich am Montagmorgen die Maschinen ab ( "Heute" berichtete ).Der mutmaßliche Killer, HTL-Ingenieur und Reisebürobetreiber Samet A. (31), zeigte sich nach außen stets freundlich und weltoffen, innerhalb seiner kleinen Familie war der 31-Jährige eher konservativ und patriarchalisch. Die Familie wird als sehr nett und freundlich beschrieben, wohnte noch nicht allzu lange in der Siedlung in Kottingbrunn. Obwohl der 31-Jährige in Österreich geboren wurde, soll innerhalb der Familie türkisch gesprochen worden sein.Als seine Gattin vor vier Monaten erstmals die Scheidung erwähnt hatte, spitzte sich in der Folge die Beziehungskrise zu. Immer wieder soll Samet A. seine junge Ehefrau massiv und wüst bedroht haben. Auf der anderen Seite kaufte er ihr noch einen Audi vor einer Woche, ließ für sie einen Swimmingpool bauen. Aber: Am Sonntag wollte die hübsche 29-Jährige ihren Mann wohl endgültig verlassen.Da dürften beim 31-Jährigen alle Sicherungen durchgebrannt sein – er soll seine Gattin sowie die Tochter erstochen und seinen Sohn erstickt haben. Denn die Einsatzkräfte fanden die Opfer am Gang liegend, in den Zimmern herrschte blankes Chaos, das Messer lag noch in der Küche. Frau und Tochter waren nicht mehr zu retten, der Bub wurde noch ins Spital geflogen. Der 31-Jährige, der noch selbst den Notruf gewählt und die Bluttat den Beamten am Telefon mitgeteilt hatte, zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt überstellt.Verteidiger Mirsad Musliu (Kanzlei Rast): „Unfassbares ist passiert, eine Tragödie, unser Mitgefühl gilt der Familie. Die genauen Hintergründe müssen erst mit dem Mandanten besprochen werden. Er war auf jeden Fall psychisch überfordert." Auch ein Blackout kommt für den Juristen in Frage.Die Trauer innerhalb der Familie (Eltern, Schwestern) ist grenzenlos. Der Kleine wäre noch heuer ein Jahr alt geworden, lernte gerade laufen, die Schwestern hatten die Geschenke für dessen Geburtstag schon besorgt, auf Facebook wird der großen Trauer Ausdruck verliehen.Bereits heute soll ein Obduktionsergebnis vorliegen, Samet A. sitzt in U-Haft. Höchstwahrscheinlich wird auch, wie bei fast jedem Mordfall, ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt leitete ein Ermittlungsverfahren wegen dreifachen Mordes ein. Für den 31-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.In Haft lieferte Samet A. aber bereits den nächsten Gewaltakt. Er soll Montagfrüh in der Justizanstalt Wiener Neustadt einen Mithäftling attackiert haben, diesen leicht verletzt haben. Auch bei der Vorführung zur Untersuchungsrichterin gebärdete sich der 31-Jährige, Justizwachebeamte konnten weitere Übergriffe verhindern. Samet A. wurde in der Folge isoliert und wird verstärkt überwacht.