Drittes Advent-Wochenende ist da!

Am Sonntag leuchtet die dritte Kerze, es wird bei der Auswahl für die Wiener an diesem Wochenende warm im Herzen!

Freitag, den 13. Dezember um 19 Uhr findet an der Donau das letzte Vollmondschwimmen 2019 statt. Treffpunkt ist das Erlebnisbad am Beginn der unteren Alten Donau neben der Kagraner Brücke. Mitmachen darf jeder, es gibt sogar eine Urkunde! Weltrekordhalter im Eis Josef Köberl organisiert das eiskalte Schwimm-Event. Infos dazu auf der F B-Seite „IISA – Austria". Am Samstag ist Perchtenlauf am Donaufelder Sportplatz (Floridsdorf). Ab 15 Uhr ist Einlass, Start um 17 Uhr. Feuerwerk, Punsch, Zuckerwatte! Eintritt 10€.Tausende Kinder können am Sonntag in der Stadthalle gratis das Musical „Kalikimaka" sehen! Wie jedes Jahr schenken die Wiener Kinderfreunde Kindern und Familien ein eigens komponiertes Musical. Inhalt: Maria und Paul starten eine Weltreise. Sie besuchen auch Hawaii, wo Frohe Weihnachten "Mele Kalikimaka" heißt. Gratis Zählkarten unter 401 25 oder wien.kinderfreunde.at Sonntag: 13 und 16 Uhr. 15., Wiener Stadthalle, Halle F;Am Sonntag lädt das Kunsthistorische Museum kostenlos in die Kaiserliche Schatzkammer. Ab 15 Uhr können sie in der Wiener Hofburg in Wien die kostbaren Sammlungen von Objekten mit höchster dynastischer oder religiöser Bedeutung des Hauses Habsburg bzw. Habsburg-Lothringen bestaunen, in dem sie verwahrt wurden. Sie ist in eine Geistliche und eine Weltliche Schatzkammer gegliedert.Tierischer Adventmarkt findet im Tierquartier mit Vorführungen von Vergabe- und Therapiehunden statt. Sa, 13-18 Uhr; 22. Süßenbrunner Straße 101;Das Weihnachtsfest und die Festzeit nahen in großen Schritten. Um für seine Liebsten – und vielleicht auch für sich – besondere Fundstücke zu entdecken, lädt der Designmarkt Edelstoff am 14. und 15. Dezember zu seiner 20. Ausgabe in die Wiener Marx Halle ein. Die Besucher erwartet ein winterlicher Shoppinggenuss mit jungen Design-Labels, regionalem Handwerk, Natur-Kosmetik, Schmuck, Accessoires, aber auch internationalem Fashion-Design und Food-Trucks in der Marxhalle!Sa-So, 4 €, MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien Horst-Closing Party : Die Disko schließt für immer und möchte mit einer besonderen Nacht in Erinnerung bleiben - „Superdisco"!1., Rogasse 9, Sa, ab 23 Uhr!