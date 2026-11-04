E-Hike statt E-Bike: Linz gibt deinen Beinen Power

Die Aussicht ruft, aber deine Wadeln verhandeln noch? Dann wird’s Zeit für ein kleines Technik-Upgrade: Hypershell bringt elektrische Unterstützung auf deine Wanderwege. Wie sich das anfühlt, kannst du ab 4. November im Pop-up-Store am Hauptplatz in Linz kostenlos und unverbindlich ausprobieren.

Ein bisschen Zukunft umschnallen

Exoskelett klingt nach Science-Fiction? Dahinter steckt eine tragbare Stützkonstruktion mit Elektromotor. Das rund zwei Kilo leichte Gerät sitzt an der Hüfte und unterstützt deine Oberschenkel beim Gehen.

Du machst die Schritte, Hypershell liefert zusätzlichen Schub. Für alle, die beim Training eine Herausforderung suchen, geht’s auch umgekehrt: Ein einstellbarer Widerstand macht die Bewegung anstrengender.

Linz macht den Schritttest

Neugierig? Die Linzer Firma Farthofer + Partner bringt Hypershell nach Österreich und lädt im November zum Ausprobieren ein. Im Linzer Pop-up-Store an der Ecke zum Hauptplatz kannst du alle Modelle anlegen, testen und bei Gefallen gleich kaufen. Vielleicht bekommt deine nächste Tour damit ja einen neuen Begleiter!

Deine Chance auf extra Power

"Heute" verlost ein Hypershell X PRO im Warenwert von € 899,–! Lust auf elektrische Unterstützung für deine nächsten Abenteuer? Dann mach beim "Heute"-Gewinnspiel mit und sichere dir deine Chance auf den Gewinn!

Erste Testcenter in ganz Österreich

Keine Zeit, in Linz zu testen? Komm bei unseren Partnerhändlern in Oberösterreich vorbei:

– Intersport Pachleitner – Kirchdorf an der Krems + Hinterstoder

– Bergsport Vasold – Liezen

– Msport / Sport Schober – Scharnstein

Weitere Standorte kommen laufend dazu.

Hier kannst du Hypershell testen: Wo : Pfarrgasse 1, 4020 Linz, Ecke Hauptplatz

: Pfarrgasse 1, 4020 Linz, Ecke Hauptplatz Wann : ab 4. November 2026, im November

: ab 4. November 2026, im November Öffnungszeiten : Montag bis Mittwoch und Freitag, 12–18 Uhr; Samstag, 10–18 Uhr

: Montag bis Mittwoch und Freitag, 12–18 Uhr; Samstag, 10–18 Uhr Donnerstag : Gruppen nach Vereinbarung

: Gruppen nach Vereinbarung Für Gruppen ab 10 Personen: bitte voranmelden

Am 4. November kannst du die Exoskelette im Pop-up-Store am Linzer Hauptplatz kostenlos testen. Foto: Farthofer + Partner

Jetzt mitspielen & gewinnen!

Farthofer + Partner stellt Heute.at-Leserinnen und Lesern ein Hypershell X PRO im Warenwert von € 899,-- zur Verfügung. Trage dafür deine wichtigsten Kontaktdaten im untenstehenden Gewinnspielformular ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 16. November 2026, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.