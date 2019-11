Ecclestone über Hamilton: "Größer als die Formel 1"

Ex-Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone galt als Fan von Lewis Hamilton. Doch nun übt er Kritik am Weltmeister und erklärt, was er an Max Verstappen besser findet.

"Ich finde Lewis noch immer super. Er ist der einzige echte Typ, den wir in der Formel 1 haben", meint Ecclestone in der "Speedweek" über den Briten – doch das war es auch schon mit Lob für den Mercedes-Superstar. "Inzwischen ist es so, als wäre die Formel 1 für ihn ein Hobby", findet der 89-Jährige.Hamilton ziehe zu viel Aufmerksamkeit auf sich selbst, das würde vom Motorsport ablenken. "Ich will niemanden, der größer ist als die Formel 1", stellt Ecclestone klar. "Doch Lewis ist größer als alle anderen Fahrer, größer sogar als alle Teams."Ecclestone hat sich auch über die Zukunft von Hamilton Gedanken gemacht und glaubt, dass er die Rekordmarke von sieben WM-Titeln von Michael Schumacher erreichen kann: "Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht." Das wäre für ihn ein guter Zeitpunkt, um abzutreten – was auch für den Mercedes-Rennstall gelte: "Wozu noch bleiben? Wenn ich Lewis wäre, würde ich an jenem Punkt aufhören."Red-Bull-Pilot Max Verstappen prophezeit Ecclestone eine längere Zukunft in der PS-Königsklasse: "Vielleicht ist Max sogar schon heute der beste Mann im Feld, einschließlich Hamilton." Ecclestone glaubt, dass Verstappen früher oder später mit Charles Leclerc im Ferrari Gas geben wird: "Wenn ich Ferrari wäre und ich hätte die Wahl, Hamilton oder Verstappen nach Maranello zu holen, dann würde ich Max holen. Aus dem gleichen Grund, der auch für Charles Leclerc spricht – er ist einfach jünger. Mit Vettel und Hamilton erhielten sie noch ein paar gute Jahre, aber mit den Jüngeren erhalten sie zehn gute Jahre."