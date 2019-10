Echt jetzt? Döner darf nicht mehr Döner heißen

Im deutschen Weimar darf ein Döner nicht mehr länger Döner heißen, stattdessen muss es jetzt "Drehspieß im Fladenbrot" genannt werden. Das ist der Grund!

Behörden-Irrsinn oder gerechtfertigter Einwand? Das Thüringer Lebensmittelüberwachungsamt hat beschlossen, dass ein Döner nicht mehr Döner genannt werden "darf".Ab sofort muss man zu dem Döner in der deutschen Stadt Weimar "Drehspieß im Fladenbrot" sagen. Und das hat auch einen deftigen Grund!Denn die Lebensmittelbehörde stellte nämlich fest, dass die Zutaten des Weimarer Döners nicht denen eines "Original-Döners" entsprechen.Wie "Stern.de" berichtet, befindet sich in dem Weimarer Döner nicht das, was laut Lebensmittelbuch eigentlich hineingehören sollte.