Nach Juwelierraub in Wien: Polizei sucht diesen Mann

Einen Tag nach dem Juwelierraub in Wien-Floridsdorf hat die Polizei ein Fahndungsfoto eines Verdächtigen veröffentlicht und weitere Details genannt.

Die Polizei hat am Dienstag ein Fahndungsfoto eines Mannes veröffentlicht, der mit dem Juwelierraub im 21. Bezirk in Verbindung stehen soll.Bei dem Verdächtigen handelt es sich um Eduard Zdanovich, einem weißrussischen Staatsangehörigen, das Geburtsdatum ist derzeit noch nicht bekannt.Die Ermittler gehen davon aus, dass der dringend Tatverdächtige mit einem zweiten Mann auf der Flucht ist. Die Täter sind möglicherweise bewaffnet und gewaltbereit.Eine Anzahl der erbeuteten Gegenstände bzw. eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ermittlungen haben ergeben, dass das vermeintliche Fluchtfahrzeug eine Woche zuvor von Eduard Zdanovich gekauft worden war.Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten.Bei dem Raubüberfall auf einen Juwelier wurde laut Polizei eine Schreckschusspistole verwendet, aus der auch Schüsse abgefeuert wurden. Anschließend wurde der Juwelier mit einem Sessel attackiert und verletzt.Quelle: Video3Die Tochter des Juweliers war zum Tatzeitpunkt ebenfalls im Geschäft. Sie wurde ebenfalls verletzt. Die Täter schlugen mit dem Sessel zumindest eine Vitrine ein und erbeuteten diverse Schmuckgegenstände.Anschließend ergriffen die Räuber zu Fuß die Flucht. Der Juwelier nahm kurze zeit die Verfolgung auf, wurde aber von den Tätern mit Schlägen schlussendlich davon abgehalten.Die beiden Tatverdächtigen flüchteten schließlich mit einem dunkel lackierten Pkw, der in der Nähe des Tatorts abgestellt worden war.Im Zuge der Fahndung konnte das Auto in Niederösterreich im Bereich der Raststation Hochleithen schwer beschädigt aufgefunden werden.Die Ermittler des Landeskriminalamtes gehen davon aus, dass die Täter auf der A5 in Fahrtrichtung tschechischer Grenze die Autobahnabfahrt Hochleithen genommen haben.Unweit der dortigen Raststation dürfte es dann auch zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, an dem kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen sein dürfte. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittler konnten darin weitere Spuren sichern.