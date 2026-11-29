i Andrea und Georg Blochberger und ihr Maskottchen im Lichterpark Eis Greissler Leuchtender Winter Eiffelturm und Kolosseum erstrahlen jetzt in NÖ! Eine Reise durch Europa mitten in Niederösterreich: In Krumbach wurde das 1,5 Kilometer lange Lichterglanz-Spektakel eröffnet. Von Elena Lick 29.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von Paris über London bis nach Rom und das alles in der Buckligen Welt. Zum dritten Mal veranstaltet der Eis-Greissler in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) sein "Lichterglanz-Spektakel". Mehr als 1.000 Besucher kamen laut Veranstalter zur Eröffnung.

Eis Greissler Lichterglanz Spektakel i ?

Heuer steht der 1,5 Kilometer lange Lichterweg unter dem Motto "Reise durch Europa". Entlang des Weges befinden sich beleuchtete Nachbildungen bekannter europäischer Wahrzeichen. Darunter der Eiffelturm, das Kolosseum und die Londoner Tower Bridge. Weitere Lichtfiguren und interaktive Stationen ergänzen den Rundgang.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Eislaufen und Punschen

Abseits des Lichterwegs steht eine 700 Quadratmeter große Eislauffläche zur Verfügung. Schlittschuhe können ohne Aufpreis ausgeliehen werden, solange der Vorrat reicht. Jeweils um 17 Uhr zeigen internationale Eiskunstläufer ihr Können.

Auch im 5D-Kino hält der Winter Einzug. Ein eigens produzierter Film kombiniert bewegliche Sitze mit Wind-, Wasser- und Lichteffekten sowie Lebkuchenduft. Zudem bleiben 20 Attraktionen des Erlebnisparks im Winter geöffnet. Ein Hüttendorf bietet Punsch, warme Speisen und winterliche Eissorten.

Bis zum 10. Jänner 2027 ist das Lichterspektakel jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.