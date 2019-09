Wird Verteidiger Van Dijk auch Weltfußballer 2019?

Barca-Superstar Lionel Messi, Juve-Goalgetter Cristiano Ronaldo oder Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk – einer von ihnen wird "Weltfußballer 2019".

Der Titel des "Weltfußballers" ist die höchste Auszeichnung, die einem Spieler zu teil werden kann. Jetzt gab der Weltfußballverband FIFA die Finalisten der Kandidaten für das Jahr 2019 bekannt.



- Lionel Messi, der Barcelona zur spanischen Meisterschaft führte und sich zum Torschützenkönig in der Primera Division und der Champions League krönte. Den "Goldenen Schuh" für Europas erfolgreichsten Torschützen staubte der Argentinier ebenfalls ab.







- Cristiano Ronaldo, der mit Juventus Turin den Meistertitel in Italiens Serie A und mit Portugal die Nations League gewann.



- Virgil van Dijk, der Liverpool als Abwehrchef zum Triumph in der Champions League dirigierte und zuletzt bereits als "Europas Fußballer des Jahres 2019" ausgezeichnet wurde. Wird der Niederländer auch zum Besten der Welt gekürt, wäre er erst der zweite Verteidiger nach Fabio Cannavaro im Jar 2006, dem dieses Kunststück gelingt.



Bei den Frauen stehen die beiden US-Weltmeisterinnen Megan Rapinoe und Alex Morgan sowie die Engländerin Lucy Bronze zur Auswahl.







Und auch der weltbeste Trainer wird gekürt. Diese Ehre wird entweder Jürgen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City) oder Mauricio Pochettino (Tottenham) zu teil.



Die Sieger werden auf einer Gala am 23. September in Mailand verkündet. Abstimmen durften zu je 25 Prozent die Kapitäne und die Trainer aller Nationalmannschaften in der FIFA, Fans weltweit und mehr als 200 Medienvertreter.







(Heute Sport)