El Maestro ist nach Sturm-Aus nicht enttäuscht

Nestor El Maestro Bild: Kein Anbieter/GEPA-pictures.com

Die Europa-League-Saison ist für Sturm Graz nach nur zwei Spielen wieder beendet. Trotz eines 2:1-Heimerfolgs scheiterten die Grazer am Norwegen-Underdog Haugesund.

Denn die Norweger hatten das Hinspiel in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation mit 2:0 gewonnen. Sturms 2:1-Heimsieg im Rückspiel reichte nicht. Trotzdem war Coach Nestor El Maestro alles andere als enttäuscht.



"Die Jungs haben alles gegeben, teilweise auch sehr gut gespielt. Der Gegner war über zwei Spiele extrem effektiv – oder glücklich. Je nachdem, wie man es sieht. Mit ganz wenigen Chancen haben sie drei Tore gemacht", bilanzierte der gebürtige Serbe bei Puls 4.



Trotzdem sah El Maestro das Aus nicht negativ. "Mit unserem UEFA-Koeffizienten und unserem Losglück wäre der Weg in die Europa-League-Gruppenphase ein ganz, ganz langer gewesen. Realistisch geht das nur direkt über die Liga", so El Maestro. Den Fixplatz hatte sich der WAC als Liga-Dritter in der abgelaufenen Saison geholt.



Trotzdem trauert der 36-Jährige einem absoluten Leckerbissen nach. Nächster Gegner wäre der niederländische Traditionsklub PSV Eindhoven. Die Holländer treffen nun auf Haugesund. "Für die Fans wäre es ein geiles Spiel, auch für die Spieler sehr schön. Und für den Klub würde es Geld bringen."



So hat El Maestro nun mehr Zeit, mit dem Team zu arbeiten. "Ich hab jetzt immer eine ganze Woche, um die Mannschaft auf die Begegnungen vorzubereiten. Ich sehe, dass etwas Gutes entsteht. Aber nach einem Ausscheiden etwas Positives zu finden, ist schwer", so der Sturm-Coach. (wem)