Elefant geht Playboy-Model an die Wäsche

Das hat sich Francia James wohl anders vorgestellt. Das Model wollte für ein sexy Foto mit einem Elefanten posieren. Der Dickhäuter hatte andere Pläne.

Aus dem Foto wird nichts

Francia James ist gebürtige Kolumbianerin, die seit mehreren Jahren in den USA lebt und arbeitet. Die rassige Brünette posierte schon für den Playboy und verzückt ihre Fans auf Instagram und Facebook.Für Unterhaltung, aber wohl anders als gedacht, sorgte die jüngste Aktion des Models. James wollte im äußerst freizügigen Bikini mit einem Elefanten posieren. Doch der Elefant dachte gar nicht daran still zu stehen.Der Dickhäuter konnte oder wollte seinen Rüssel nicht bei sich halten und versuchte das ohnedies schon knapp bemessene Oberteil zu lösen. Nur mit äußerster Mühe gelingt es James den Elefanten daran zu hindern bei ihr komplett blank zu ziehen.Auf Facebook hat das Video schon über 600 Likes. Ob diese dem Elefanten oder doch dem Model gelten ist nicht ganz klar. Feststeht, dass James die Aktion mit einer gesunden Portion Humor nimmt, muss sie doch das Lachen unterdrücken, ehe sie vom Vorhaben des sexy Fotos Abstand nimmt und auf Distanz zum Elefanten geht.Hier geht es zum Original Facebook-Post und zum Profil von Francia, die sich auch in anderen Beiträgen eher freizügig präsentiert. (mr)