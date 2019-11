England-Kicker übergibt sich und spielt weiter

Matt Targett auf den Spuren von Lionel Messi! Der Verteidiger von Aston Villa musste sich während des Spiels übergeben. Das hinderte ihn nicht daran, die Partie zu beenden.

Premier-League-Ass Matt Targett hat offenbar einen empfindlichen Magen. Der 24-jährige Kicker von Aston Villa musste sich beim 2:0-Erfolg gegen Newcastle in Minute 25 übergeben, direkt an der Seitenlinie.Die Betreuer eilten herbei, reichten dem Verteidiger eine Wasserflasche. Nach ein paar Schluck ging es für Targett weiter."Eine wirklich kranke Nacht", twitterte der Brite nach dem Match – Smiley inklusive.Weniger Spaß mit "Brech-Attacken" hat Lionel Messi. Der Barcelona-Star musste sich in der Vergangenheit immer wieder auf dem Rasen übergeben. Laut Eigenaussage bekam er das Problem mit einer Ernährungsumstellung in den Griff."Lange Zeit sagten sie, dass es viele Gründe haben könnte, aber jetzt passiert es nicht mehr und ich weiß, warum."Ob hinter Targetts Zwischenfall Fish and Chips stecken, ist vorerst nicht bekannt.