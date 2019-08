Engländer feiern Pedro für geniales Bullen-Ferserl

Mit diesem Tor gegen Red Bull Salzburg hat Pedro endgültig die Herzen der Chelsea-Fans erobert. Das müsst ihr unbedingt gesehen haben!

Für das 5:3 gegen RB Salzburg gab es in England für Chelsea nicht nur Lob. Während die Offensivleistung den Fans der Blues gefiel, stand die Defensive in der Kritik. Eine Aktion ragte aber sowieso heraus.Der spanische Star-Kicker Pedro packte in der zweiten Hälfte ein großartiges Ferscherl-Tor zum zwischenzeitlichen 4:1 aus, auf Twitter wurde der 32-Jährige dafür abgefeiert. Hier gibt's das Video!"Salzburg hat es uns sehr schwer gemacht, es war ein feiner Test", gab auch der gebürtige Linzer im Chelsea-Dress, Mateo Kovacic, zu.(pip)