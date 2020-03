Erster Häftling in Wien wegen Corona freigelassen

Überraschende Entscheidung der Justiz: In Wien wurde ein Untersuchungshäftling, der sich im voll besetzten Häf'n um seine Gesundheit sorgt, enthaftet.

Jetzt werden selbst Häftlinge in die Heim-Isolation entlassen! In der Wiener Justizanstalt Josefstadt öffneten sich nun wegen der Corona-Krise für den ersten Inhaftierten die Gefängnistore.Sava B., der zehn Kilo Marihuana weitergegeben haben soll, stellte einen Enthaftungsantrag, da derzeit bei auf Notbetrieb heruntergefahrener Justiz kaum mit einer zügigen Verfahrensführung zu rechnen sei. Seine Anwälte Philipp Wolm und Lukas Kollmann brachten diesen für ihren Klienten ein. Der 47-Jährige hat erst kürzlich eine Krebserkrankung überstanden.Wegen seiner Vorerkrankung sei die Gesundheit des Beschuldigten im massiv überbelegten Gefängnis akut gefährdet, so die Juristen.Die Justiz gab dem Antrag statt. "Unser Klient wird sich nun bei seiner Partnerin in Hausarrest begeben", so Kollmann und Wolm zu