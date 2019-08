Mit "Heute" zum Lotto-Millionär? Hier mitspielen!

Du möchtest zum Multimillionär werden? "Heute.at" verlost 100 Quicktipps für den 100-Millionen-Jackpot der "Euromillionen".

50 Ferraris erwerben, ins All fliegen oder seinen Lieblings-Fußballklub mit den besten Spielern der Welt kaufen: All das geht sich mit 100 Millionen Euro auf dem Konto locker aus.Neun Mal in Folge gab es mittlerweile bei den "Euromillionen" keinen Hauptgewinner. Deshalb ist der Jackpot zur Ziehung der Gewinnzahlen am Freitag, den 23.08.2019 auf gewaltige 100 Millionen Euro angestiegen.Du möchtest mitspielen und Lotto-Millionär werden? So einfach geht's!Wir haben diesen EuroMillionen-Lottoschein in einem Artikel auf der heute.at-Startseite versteckt:Wenn Du diesen Lottoschein findest, schreib' uns den Titel der Story, in der sich der Lottoschein befindet, in das Formular:Der Gewinner wird von uns per Mail verständigt. Wenn Du der Glückspilz bist, dann bekommst Du die Lotto-Gutscheine digital übermittelt; sobald Du sie ausgedruckt hast, musst Du am Freitag bis 18:30 Uhr in die Trafik gehen. Dort erhältst Du die Quicktipps für die Ziehung.Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, 23.08.2019, 16:00 Uhr.Viel Erfolg!(red)