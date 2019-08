Kette von Achterbahn reißt während der Fahrt

Im Europa-Park in Deutschland kam es am Dienstag zu einem Zwischenfall. Die Kette einer Holzachterbahn riss während der Fahrt, sie wurde gesperrt.

Die Holzachterbahn Wodan im Europa-Park musste am Dienstag gesperrt werden.Eine Stahlkette, welche die Wagen nach oben zieht, war plötzlich gerissen. Auf Facebook-Fotos ist die gerissene Kette zu sehen. Ersten Angaben zufolge, wurden keine Personen verletzt.Ein Europa-Park-Sprecher hat den Vorfall gegenüber der niederländischen Seite "Loopings" bereits bestätigt. Es soll sich um einen technischen Defekt handeln.Der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) ist mit über 100 Fahrgeschäften der größte Freizeitpark Deutschland.Im Jahr 2018 wurde er zum fünften Mal in Folge zum besten Freizeitpark der Welt gewählt. Jedes Jahr besuchen über fünf Millionen Menschen den Park.(wil)