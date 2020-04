25-Jährige nimmt 100 Kilo ab – so sieht sie jetzt aus

Den eigenen Sommer-Body zu stählen, dürfte wohl das Ziel vieler sein. Aline Bachmann hat nicht nur ein, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich 100 Kilo abgespeckt und ist kaum wiederzuerkennen.

"Ich hab es geschafft! Ich habe nun zwei Zahlen auf der Waage! Wie lange habe ich mir das gewünscht? Bestimmt schon 7 Jahre!", freut sich die frühere DSDS-Kandidatin Aline Bachmann (25) über ihre erstaunliche Verwandlung.Seit sich die Deutsche im Dezember des vergangenen Jahres einer Magenverkleinerung unterzogen hat, hat sie beinahe einhundert Kilo Körpergewicht verloren. Auf Instagram liefert sie ihren fast 250.000 Followern einen Beweis und postet dazu zwei Bilder: "196 kg VS. 99,8 kg!", schreibt sie dazu.Schon vor einigen Wochen, als der Zeiger der Waage die magische Grenze noch nicht passiert hatte, sagte sie ihren Kritikern den Kampf an: "Ich werde es schaffen! An alle die die gesagt haben du wirst immer Fett bleiben."Ihr Erfolg kann sich definitiv sehen lassen. Von ihren Fans wird Aline dafür auch gebührend gefeiert.