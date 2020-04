Polizeinotruf: Ex-Ministerin Kneissl zeigt Ehemann an

Die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl hat ihren Ehemann wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Ein Betretungsverbot wurde verhängt.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, hat Ex-Außenministerin Karin Kneissl ihren Ehemann Wolfgang Meilinger angezeigt. Nach einer telefonischen Anzeige war die Polizei zum Bauernhof von Kneissl im südlichen Niederösterreich gefahren.Als die Beamten am Hof eintrafen, erklärte die 55-Jährige den Sachverhalt. Kneissl gab an, dass sie bei einer Auseinandersetzung unter ihren Hunden dazwischengegangen war und sie dabei ins Bein gezwickt wurde.Anschließend habe sie einen Streit mit ihrem Gatten Wolfgang Meilinger gehabt. Es kam zu "übelsten Beschimpfungen" und sie habe ihm gegen den Oberkörper getrommelt, heißt es im Bericht der "Krone".Daraufhin habe Meilinger seiner Frau zwei Ohrfeigen verpasst. Bereits im Jahr 2019, in ihrer Zeit als aktive Politikerin, sei sie vom Unternehmer attackiert und zu Boden gestoßen worden. Dies meldete Kneissl aber nicht der Polizei.Die Beamten stellten den Ehemann der Ex-Ministerin in Folge zur Rede, er soll die Angaben seiner Frau laut "Krone" sinngemäß bestätigt haben. Er will sie allerdings nicht geschlagen, sondern nur beruhigt haben.Die Polizei verhängte gegen Wolfgang Meilinger eine Wegweisung samt Betretungs- und Annäherungsverbot. Außerdem wurde eine Flinte sichergestellt.Die Hochzeitsfotos, die um die Welt gingen. Auch Putin feierte damals mit..: