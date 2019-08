Ex-Rapidler Joelinton schießt Tottenham ab

Meilenstein in seiner Karriere! Joelinton erzielte das Goldtor beim 1:0-Auswärtssieg von Newcastle United bei Tottenham.

Highlight! Ex-Rapid-Stürmer Joelinton netzte erstmals in der Premier League. Beim 1:0-Auswärtssieg von Newcastle United bei Tottenham am dritten Spieltag erzielte der Brasilianer das Goldtor in Minute 27.Der 23-Jährige tauche vor Spurs-Keeper Lloris auf und blieb eiskalt. Erst in der Schlussphase drängen die Londoner auf den Ausgleich – vergeblich. Auch weil der Referee ein Foul an Stürmer-Star Harry Kane (79.) nicht gab.Manchester City siegte bei Bournemouth mit 3:1 durch Treffer von Aguero (15., 64.) und Sterling (43.). Platz zwei in der Tabelle – zwei Zähler hinter Leader Liverpool.(mh)