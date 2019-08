Fahrräder im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Schwerer Diebstahl in Pörtschach. Unbekannte stahlen von einem Hotelparkplatz insgesamt sechs Fahrräder. Diese hatten einen fünfstelligen Wert.

In Pörtschach am Wörthersee ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh ein Diebstahl mit einem Schaden in der Höhe von 20.000 Euro. Aus der Tiefgarage zweier Hotelanlagen wurden insgesamt sechs Fahrräder gestohlen.Darunter befanden sich drei hochpreisige Rennräder, die sich in einer metallenen Fahrradbox abgestellt waren. Außerdem wurden zwei E-Bikes entwendet, die auf einem Fahrradträger eines Pkw versperrt waren. Beim sechsten Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike, welches ebenfalls auf dem Hotelparkplatz versperrt gewesen ist.(mr)