Fans in U-Bahn liefern sich brutale Massenschlägerei

Unschöne Szenen! Ein Streit zwischen Fußball-Fans eskaliert in der U-Bahn völlig. Die brutale Massenschlägerei wurde in einem Video festgehalten.

Die Ausschreitungen passierten vor dem Duell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Die beiden Teams spielten um den traditionsreichen "Community Shield" in England. Die "Citizens" setzten sich im Elferschießen mit 5:3 durch.Doch schon vor dem Match kam es in der Londoner U-Bahn bei der Anreise zum Wembley-Stadion zu unschönen Szenen. In der Metropolitan Line gerieten Fans beider Teams aneinander. Die U-Bahn musste in der Station stehenbleiben, bis sich die Situation beruhigt hatte.Die British Transport Police gibt in einer Aussendung bekannt: "Untersuchungen über den Vorfall laufen. Unsere Einsatzkräfte arbeiten daran, die beteiligten Personen zu identifizieren. Es wurden keine Verletzten gemeldet, niemand wurde verhaftet." (red)