Feuer-Fehlalarm in der Seestadt

Feuerwehrleute mussten am Freitagabend ausrücken. Doch es gab kein Feuer zu löschen.

Am Freitagabend riefen Anrainer in der Seestadt die Feuerwehr, sie dachten Rauch in einem Fenster des Bildungscampus zu sehen.Feuerwehr und Polizei rückten aus und kontrollierten gegen 21. 30 Uhr am Hannah-Arendt-Platz (22, Seestadt Aspern). "Doch vor Ort gab es weder Rauch noch ein Feuer zu löschen", erklärte die Pressestelle der Feuerwehr im Gespräch mit "Heute". Zum Glück handelte es sich um einen Fehlalarm und es gab keine Verletzten und keine Schäden.