Feuerwehr rettet fünf Bewohner vor Flammen

Freitagfrüh war in der Linzer Rudolfstraße in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Fünf Bewohner wurden von der Feuerwehr gerettet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits meterhohe Flammen aus den Fenstern. Wie der ORF berichtet, war in einem Wohnhaus in der Rudolfstraße in Urfahr kurz zuvor ein Brand ausgebrochen.Laut einem Feuerwehrmann stand die Tür zur brennenden Wohnung im ersten Stock offen, das Stiegenhaus war schon stark verraucht.Die Personen in den darüber liegenden Wohnungen mussten rasch befreit werden. Die Einsatzkräfte brachten insgesamt fünf Personen in Sicherheit.Verletzt wurde zum Glück niemand. Zwei Bewohner brachte die Rettung zur Kontrolle ins Krankenhaus. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.Noch im Frühverkehr waren Feuerwehr und Polizei vor Ort. Wie stark es gebrannt hat, machen die Spuren an der Fassade deutlich.(mip)