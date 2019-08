Vor 2 ' Flammeninferno bei Großbrand in Tischlerei

230 Feuerwehrleute kämpften die ganz Nacht über im Innviertel gegen ein Flammenmeer. In einer Tischlerei war ein Feuer ausgebrochen.

Großalarm in Eggelsberg (Bez. Braunau) in der Nacht auf Dienstag. In einer Tischlerei war ein Brand ausgebrochen, bald standen zwei Halle in Flammen. 230 Feuerwehrleute von 15 Feuerwehren aus der Umgebung standen die ganze Nacht über im Einsatz.



"Zwei Gebäude waren betroffen. Das Feuer war in der Anlieferungshalle, wo Material gelagert wird, ausgebrochen. Wir haben dann versucht, die zweite Halle zu retten, und wir konnten sie auch halten", erklärt Einsatzleiter Gerhard Karrer im Gespräch mit dem ORF Oberösterreich.



Zwei Personen mussten vom Roten Kreuz versorgt werden, waren aber nicht schwer verletz.



Noch ist unklar, was den Brand ausgelöst hat und wie hoch die Schadenssumme ist.



(gs)