Floriani als Feuerteufel: 28-Jähriger sitzt in Haft

Einem 28-Jährigen wird angelastet, mehrere Brände im Bezirk Korneuburg gelegt zu haben. Er sitzt in der Justizanstalt Korneuburg in U-Haft.

Am 28. Juli 2019 waren die Silberhelme im Bezirk Korneuburg aus dem Schlaf gerissen worden: In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Spillern zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Objekts alarmiert ( "Heute" berichtete )."Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist in einer Scheune in Kleinwilfersdorf ein Brand ausgebrochen, bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort war ein gewaltiger Feuerschein zu sehen. Die Scheune, in der auch landwirtschaftliche Geräte untergestellt waren, stand beim Eintreffen unserer Einsatzkräfte in Vollbrand.Gemeinsam mit den Feuerwehren Kleinwilfersdorf, Hatzenbach, Stockerau, Leitzersdorf, Oberrohrbach, Wiesen und Wollmannsberg ist ein Übergreifen auf benachbarte Objekte verhindert und der Brand gelöscht worden", hieß es damals seitens der Feuerwehr Spillern.Nun konnte ein Verdächtiger ausgeforscht werden, der für den Großbrand verantwortlich sein soll. Neben dem Großbrand sollen noch weitere kleinere Brände (angezündete Grüncontainer in der Region) auf das Konto des tatverdächtigen 28-Jährigen gehen. Der Mann war selbst bei der Feuerwehr aktiv."Der Verdächtige sitzt in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft", so Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, zu "Heute".(wes)