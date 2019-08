Floridsdorf bekommt Straßenkunstfestival

Feuershow, Kunst und Malerei, Live-Musik: Stramankerl, das Straßenkunst-Bezirksfest verzaubert Mitte September seine Besucher in Floridsdorf.

Zwei Tage lang verwandelt sich der Pius-Parsch-Platz im Herzen Floridsdorfs in eine große Bühne für Straßenkunst. "Stramankerl", (Straße und Schmankerl) bietet abwechslungsreiches Programm: Zauberei, Jonglierübungsstation, Riesen-Seifenblasen-Shows sowie eine tägliche Feuershow wartet auf die Besucher bei Floridsdorfs erstem Straßenkunst Festival. Das Event findet bei freiem Eintritt am 13. und 14. September jeweils von 13:00 bis 22:00 Uhr statt.Die Zuschauer erwartet ein stündlich wechselndes Programm. Speziell für die jungen Besucher gibt es viele bunte Stationen zum Zuschauen und Mitmachen: Von Boden- und Leinwandmalerei, bis hin zu einer Riesen-Seifenblasen-Show und einer Jonglierübungsstation - hier können die kleinen Nachwuchskünstler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Abgerundet wird das künstlerische Programm von einem kulinarischen Angebot: Für das leibliche Wohl sorgt das Marchfelder Event Catering mit Grillspezialitäten aus ihrem BBQ Smoker. Das Programm endet täglich um 21:00 Uhr mit einer spektakulären Feuershow.Viele Unterstützer mit an Board„Mein Team und ich wollten abseits vom alljährlichen Weihnachts- und Ostermarkt den Floridsdorfern noch ein weiteres Bezirksfest bieten. Der neu gestaltete Pius-Parsch-Platz eignet sich perfekt als Veranstaltungsort, da er auch an anderen Tagen ein Ort des Zusammenkommens und des Austauschs im Bezirk ist", erzählt Gerhard Grimm, Obmann des 2018 gegründeten Vereins "Bezirksschmankerl".Durch den freien Eintritt beim Stramankerl - Floridsdorfer Straßenkunst Festival 2019



sind die Artisten auf die Einnahmen aus ihrem Hut angewiesen. Daher ist das Publikum eingeladen, zusätzlich zum Applaus die Künstlerdarbietung mit einer Hutgeldspende zu honorieren.Wann:13. und 14.9.2019, 13 bis 22 UhrWo:Pius-Parsch-Platz, Floridsdorf(5 Gehminuten von der U6/S-Bahn Station „Floridsdorf" entfernt) (no)